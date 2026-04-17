Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu

La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée romantique

Récital Piano Violoncelle

BEETHOVEN Sonate op.5 N°2 en sol mineur

DOHNANYI Sonate op.8 en si bémol mineur

BRAHMS Trio op. 114 en la mineur pour clarinette, violoncelle et piano

Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu

Billetterie

– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet

– à la chapelle, une heure avant les concerts

Stationnement

Prairie de la chapelle .

La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA