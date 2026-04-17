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Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez mercredi 5 août 2026.

Adresse : La chapelle Saint Mathieu

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu

La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Soirée romantique

Récital Piano Violoncelle
BEETHOVEN Sonate op.5 N°2 en sol mineur
DOHNANYI Sonate op.8 en si bémol mineur
BRAHMS Trio op. 114 en la mineur pour clarinette, violoncelle et piano

Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu

Billetterie
– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet
– à la chapelle, une heure avant les concerts

Stationnement
Prairie de la chapelle   .

La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA

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