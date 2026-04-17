Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez
Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez dimanche 9 août 2026.
Névez
Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu
La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert de musique classique de Saint-Mathieu
et… déjeuner sur l’herbe
HÆNDEL Double concerto pour 2 violoncelles en sol mineur
MARCELLO concerto pour hautbois
BACH Suite en si mineur
Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu
Billetterie
– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet
– à la chapelle, une heure avant les concerts
Stationnement
Prairie de la chapelle .
La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
À voir aussi à Névez (Finistère)
- Art et nature H2ONa poser son regard sur la nature Névez 21 avril 2026
- Sortie nature petites bêtes de l’estran Névez 23 avril 2026
- Sortie nature Petites bêtes du sol Parking du bois du Hénan Névez 30 avril 2026
- Circuit VTT n°41 Névez Névez Finistère 1 mai 2026
- Circuit des Chaumières de Kercanic Névez Finistère 1 mai 2026