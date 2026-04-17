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Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez dimanche 9 août 2026.

Adresse : La chapelle Saint Mathieu

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Névez

Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu

La chapelle Saint Mathieu Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert de musique classique de Saint-Mathieu
et… déjeuner sur l’herbe

HÆNDEL Double concerto pour 2 violoncelles en sol mineur
MARCELLO concerto pour hautbois
BACH Suite en si mineur

Concert au profit de la restauration de la chapelle Saint-Mathieu

Billetterie
– l’office de tourisme de Névez à partir du 15 juillet
– à la chapelle, une heure avant les concerts

Stationnement
Prairie de la chapelle   .

La chapelle Saint Mathieu Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Les concerts de la Chapelle Saint Mathieu Névez a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA

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