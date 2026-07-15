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Les concerts de l’été aux Tourelles Thomas Cappe Les Tourelles Asnelles

mardi 21 juillet 2026 · Les Tourelles · Asnelles

Les concerts de l’été aux Tourelles Thomas Cappe Les Tourelles Asnelles

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Les Tourelles
Adresse
Avenue de la Libération
Ville
14960 Asnelles
Département
Calvados
Tarif

Asnelles

Les concerts de l’été aux Tourelles Thomas Cappe

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Tout l’été, profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe différent. Ce soir, place à Thomas Cappe. Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.
Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Tout l’été, profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe différent. Ce soir, place à Thomas Cappe. Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.   .

Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 51 19 44  events@lestourelles-vacances.com

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English : Les concerts de l’été aux Tourelles Thomas Cappe

An evening of live music, open-air dining and cocktails at Les Tourelles in Asnelles. All summer long, enjoy a friendly and festive atmosphere, with a different band performing each night. Tonight, it’s Thomas Cappe’s turn. The event is open to all. Booking recommended.

L’événement Les concerts de l’été aux Tourelles Thomas Cappe Asnelles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gold Beach

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