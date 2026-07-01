Visite guidée des parcs à huîtres ZA Chemin des Roquettes Asnelles

Informations pratiques

Asnelles

Visite guidée des parcs à huîtres

ZA Chemin des Roquettes Maison Vivier Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite guidée des parcs à huîtres avec dégustation

La maison Vivier vous propose une visite guidée piétonne des parcs à huîtres, de l’exploitation ostréicole, et une dégustation de ses produits. .

ZA Chemin des Roquettes Maison Vivier Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 22 04 87

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English : Visite guidée des parcs à huîtres

Guided tour of the oyster beds with a tasting session

L’événement Visite guidée des parcs à huîtres Asnelles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gold Beach