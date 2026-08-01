Visite guidée de l’église d’Asnelles Asnelles
vendredi 14 août 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Visite guidée de l’église d’Asnelles
Rue de l’Église Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Gérard Pouchain guide les visiteurs à la découverte de l’église d’Asnelles, entre architecture et histoire locale.
Le vendredi 14 août, Gérard Pouchain fait découvrir l’église d’Asnelles sous un autre jour son architecture, ses vitraux et les récits qui ont marqué son histoire.
Une visite organisée par les Amis de la Grange à Dîme, propice à la curiosité et à la découverte du patrimoine religieux du village.
Rendez-vous devant l’église d’Asnelles .
Rue de l’Église Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02
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English : Visite guidée de l’église d’Asnelles
Gérard Pouchain guides visitors on a tour of Asnelles Church, exploring both its architecture and local history.
L’événement Visite guidée de l’église d’Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach
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