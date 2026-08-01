Informations pratiques

Asnelles

Visite guidée de l’église d’Asnelles

Rue de l’Église Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Gérard Pouchain guide les visiteurs à la découverte de l’église d’Asnelles, entre architecture et histoire locale.

Le vendredi 14 août, Gérard Pouchain fait découvrir l’église d’Asnelles sous un autre jour son architecture, ses vitraux et les récits qui ont marqué son histoire.

Une visite organisée par les Amis de la Grange à Dîme, propice à la curiosité et à la découverte du patrimoine religieux du village.

Rendez-vous devant l’église d’Asnelles .

Rue de l’Église Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02

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English : Visite guidée de l’église d’Asnelles

Gérard Pouchain guides visitors on a tour of Asnelles Church, exploring both its architecture and local history.

L’événement Visite guidée de l’église d’Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach