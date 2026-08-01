Informations pratiques

Asnelles

Fête de la Mer Asnelles –

Boulevard de la mer Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Fête de la Mer d’Asnelles réunit chaque année les associations locales de pêcheurs et le Comité des Fêtes autour d’un programme convivial dédié au patrimoine maritime de la commune. La journée débute par un marché du terroir, suivie d’une messe, puis d’une présentation des bateaux décorés.

La Fête de la Mer d’Asnelles réunit chaque année les associations locales de pêcheurs et le Comité des Fêtes autour d’un programme convivial dédié au patrimoine maritime de la commune. La journée débute par un marché du terroir, suivie d’une messe, puis d’une présentation des bateaux décorés. L’après-midi est marqué par un défilé dans les rues du village, avant la remise des prix en fin de journée.

Une restauration est proposée sur place tout au long de la manifestation.

9h30 Marché du terroir

10h à 11h Présentation des bateaux

11h Messe

15h Défilé dans les rues

18h Remise des prix .

Boulevard de la mer Asnelles 14960 Calvados Normandie mairieasnelles@orange.fr

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English : Fête de la Mer Asnelles –

Every year, the Asnelles Sea Festival brings together local fishermen’s associations and the Festival Committee for a convivial programme dedicated to the town’s maritime heritage. The day begins with a local produce market, followed by a mass, and then a display of the decorated boats.

L’événement Fête de la Mer Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gold Beach