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AGENDA · Asnelles

Fête de la Mer Asnelles – Asnelles

samedi 15 août 2026 · Asnelles

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Boulevard de la mer
Ville
14960 Asnelles
Département
Calvados
Tarif

Asnelles

Fête de la Mer Asnelles –

Boulevard de la mer Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La Fête de la Mer d’Asnelles réunit chaque année les associations locales de pêcheurs et le Comité des Fêtes autour d’un programme convivial dédié au patrimoine maritime de la commune. La journée débute par un marché du terroir, suivie d’une messe, puis d’une présentation des bateaux décorés.
La Fête de la Mer d’Asnelles réunit chaque année les associations locales de pêcheurs et le Comité des Fêtes autour d’un programme convivial dédié au patrimoine maritime de la commune. La journée débute par un marché du terroir, suivie d’une messe, puis d’une présentation des bateaux décorés. L’après-midi est marqué par un défilé dans les rues du village, avant la remise des prix en fin de journée.
Une restauration est proposée sur place tout au long de la manifestation.

9h30 Marché du terroir
10h à 11h Présentation des bateaux
11h Messe
15h Défilé dans les rues
18h Remise des prix   .

Boulevard de la mer Asnelles 14960 Calvados Normandie   mairieasnelles@orange.fr

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English : Fête de la Mer Asnelles –

Every year, the Asnelles Sea Festival brings together local fishermen’s associations and the Festival Committee for a convivial programme dedicated to the town’s maritime heritage. The day begins with a local produce market, followed by a mass, and then a display of the decorated boats.

L’événement Fête de la Mer Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gold Beach

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