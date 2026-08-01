Informations pratiques

Asnelles

Signature de Gérard Pouchain — Asnelles et la Mer Asnelles –

2 Place Alexander Stanier Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez à la rencontre de Gérard Pouchain, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Asnelles et la Mer . Une belle occasion d’échanger avec l’auteur, de repartir avec un livre dédicacé.

Venez à la rencontre de Gérard Pouchain, historien passionné et enfant du pays, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Asnelles et la Mer (préface d’Alain Scribe, maire d’Asnelles).

Sa famille est enracinée à Asnelles depuis six générations, et l’auteur — spécialiste reconnu de Victor Hugo et biographe de Juliette Drouet. Il y puise depuis toujours sa passion pour l’histoire locale. Après une douzaine d’ouvrages consacrés à Asnelles, il livre ici, en 277 pages, le récit de la relation intime que la commune entretient avec la mer.

Une belle occasion d’échanger avec l’auteur, de repartir avec un livre dédicacé, et de soutenir un beau projet patrimonial l’ouvrage est édité au profit exclusif des Amis de la Grange à Dîme, qui œuvrent depuis 2004 à la restauration du plus vieux bâtiment communal (XIVe-XVe siècles) et à son animation culturelle. .

2 Place Alexander Stanier Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 33 31 93 22

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English : Signature de Gérard Pouchain — Asnelles et la Mer Asnelles –

Come and meet Gérard Pouchain to mark the publication of his new book, *Asnelles et la Mer*. A great opportunity to chat with the author and take home a signed copy.

L’événement Signature de Gérard Pouchain — Asnelles et la Mer Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gold Beach