Informations pratiques

Asnelles

Saperlotte en vadrouille — Braderie de livres et animations Asnelles –

Chemin de la Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le temps d’une vadrouille estivale, l’équipe de Saperlotte et ses bénévoles posent leurs cartons à la Grange à Dîme d’Asnelles pour une braderie de livres accompagnée d’animations.

Saperlotte est une association caennaise de librairies solidaires, fondée en 2025 autour de quatre objectifs l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, l’accès à la culture pour tous grâce à des livres d’occasion à petit prix, la valorisation du réemploi, et la création de lien social autour du livre.

Le temps d’une vadrouille estivale, l’équipe et ses bénévoles posent leurs cartons à la Grange à Dîme d’Asnelles pour une braderie de livres accompagnée d’animations. .

Chemin de la Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 48 32 93 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saperlotte en vadrouille — Braderie de livres et animations Asnelles –

For a summer ‘out and about’ event, the Saperlotte team and its volunteers are setting up shop at the Grange à Dîme in Asnelles for a book fair featuring a range of activities.

L’événement Saperlotte en vadrouille — Braderie de livres et animations Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gold Beach