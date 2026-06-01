Agde

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ OCCITAN BALÈTI

5 rue de la Fraternité Agde Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

À l’occasion des feux de la Saint-Jean.

Par le duo Rousse-Tisnèr

avec Clément Rousse,

accordéon diatonique, kick Jordan Tisnèr,

chant, flûte à trois trous, tambourin

En recherche d’un son enraciné et actuel, le duo a bâti son bal au service des anses de leur aire culturelle.

C’est dans le groove du rondeau, du branle et du congo, dans le mélange des territoires de plaine et de montagne gasconnes qu’ils trouvent l’inspiration afin de partager leur vision des musiques traditionnelles.

#CONCERT

#ÉTÉOCCITAN .

5 rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54 musee.agathois@ville-agde.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ OCCITAN BALÈTI

On the occasion of the Midsummer fires.

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ OCCITAN BALÈTI Agde a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34