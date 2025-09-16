Les Concerts du Mardi « Entre ombre et lumière »

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Sonates pour violon et piano

Quand la musique murmure plus que les mots, quand chaque note devient un souffle d’âme, alors commence le voyage — celui que nous vous invitons à partager ce soir

Quand la musique murmure plus que les mots, quand chaque note devient un souffle d’âme, alors commence le voyage — celui que nous vous invitons à partager ce soir. La Sonate pour violon et piano de César Franck ouvrira la porte d’un monde où la passion se tisse entre les silences, dans une architecture sonore à la fois majestueuse et intime. Suivront Les trois romances de Robert Schumann, pages tendres délicates et intérieures, comme écrites au bord d’un rêve. Changement de couleur, mais non de profondeur La suite dans le style ancien d’Alfred Schnittke revisite les danses baroques à travers le prisme du XXe siècle, entre clins d’œil, pastiches et vérités cachées. Un jeu de miroirs, entre passé et modernité. Puis surgira le feu tzigane, libre et virevoltant avec une pièce de Pablo de Sarasate, flamboiement de virtuosité et de fièvre bohème, où le violon chante avec l’élan du vent et la mémoire des routes. Enfin, pour clore ce voyage, la chaconne de Tomaso Antonio Vitali, mystère baroque traversé d’ombres romantiques, viendra suspendre le temps dans une spirale envoûtante.

Ce concert est une traversée des âmes, des siècles, des sensibilités, une invitation à écouter ce que la musique sait dire quand les mots se taisent. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Sonatas for violin and piano

When music whispers more than words, when each note becomes a breath of soul, then the journey begins? the one we invite you to share this evening

German :

Sonaten für Violine und Klavier

Wenn die Musik mehr als Worte flüstert, wenn jede Note zum Atem der Seele wird, dann beginnt die Reise ? die Reise, zu der wir Sie heute Abend einladen

Italiano :

Sonate per violino e pianoforte

Quando la musica sussurra più delle parole, quando ogni nota diventa un respiro dell’anima, allora inizia il viaggio che vi invitiamo a condividere questa sera

Espanol :

Sonatas para violín y piano

Cuando la música susurra más que las palabras, cuando cada nota se convierte en un soplo del alma, entonces comienza el viaje… el que les invitamos a compartir esta tarde

