LES CONCERTS ENFLAMMÉS CHILI GONZALES LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse lundi 26 octobre 2026.
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 57.9 EUR
2026-10-26 20:00:00
Les Productions du Possible et la Halle de La Machine s’acoquinent à nouveau et lancent les concerts enflammés !
Pour cette première, l’incroyable auteur-compositeur et pianiste Chilly Gonzales vous fait l’immense plaisir d’une soirée événement, comme lui seul en a le secret, dans une ambiance de feu attisée par le Minotaure. Simplement immanquable ! 57.9 .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
English :
Les Productions du Possible and La Halle de La Machine are teaming up once again to kick off their fiery concerts!
