LES CONCERTS ENFLAMMÉS CHILI GONZALES LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

LES CONCERTS ENFLAMMÉS CHILI GONZALES

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-10-26 20:00:00

fin : 2026-10-26 22:00:00

2026-10-26

Les Productions du Possible et la Halle de La Machine s’acoquinent à nouveau et lancent les concerts enflammés !

Pour cette première, l’incroyable auteur-compositeur et pianiste Chilly Gonzales vous fait l’immense plaisir d’une soirée événement, comme lui seul en a le secret, dans une ambiance de feu attisée par le Minotaure. Simplement immanquable ! 57.9 .

English :

Les Productions du Possible and La Halle de La Machine are teaming up once again to kick off their fiery concerts!

