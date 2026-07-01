Les Consoles à Travers le Temps Pont-d’Ouilly
jeudi 9 juillet 2026 · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Pont-d’Ouilly
Les Consoles à Travers le Temps
1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Animation de découverte et sensibilisation aux écrans
Soirée parents ado découverte des consoles de toutes les générations, sensibilisation aux écrans par les Promeneurs du Net et apéro.
A partir de 19h à la Maison des Habitants Espace habitants jeunesse à Pont d’Ouilly.
Gratuit sur inscription 06.71.43.01.72 .
1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72 aj@pontdouilly-loisirs.com
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English : Les Consoles à Travers le Temps
An introductory session to raise awareness about screen use
L’événement Les Consoles à Travers le Temps Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Falaise Suisse Normande
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