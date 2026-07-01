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AGENDA · Pont-d'Ouilly

Les Consoles à Travers le Temps Pont-d’Ouilly

jeudi 9 juillet 2026 · Pont-d'Ouilly

Les Consoles à Travers le Temps Pont-d’Ouilly

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Rue de la Libération
Ville
14690 Pont-d'Ouilly
Département
Calvados
Tarif

Pont-d’Ouilly

Les Consoles à Travers le Temps

1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Animation de découverte et sensibilisation aux écrans
Soirée parents ado découverte des consoles de toutes les générations, sensibilisation aux écrans par les Promeneurs du Net et apéro.
A partir de 19h à la Maison des Habitants Espace habitants jeunesse à Pont d’Ouilly.
Gratuit sur inscription 06.71.43.01.72   .

1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72  aj@pontdouilly-loisirs.com

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English : Les Consoles à Travers le Temps

An introductory session to raise awareness about screen use

L’événement Les Consoles à Travers le Temps Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Falaise Suisse Normande

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