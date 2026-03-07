Les Contes à Paillettes LSF/FR à Saint-Éloi ! Bibliothèque Saint-Éloi Paris

Le collectif queer des Paillettes questionne notre époque en puisant dans la puissance symbolique et universelle des contes. À travers ses lectures et autres performances, le collectif explore les questions d’inclusion et d’égalité, et interroge la normalisation des représentations.

Assistez à une séance d’heure du conte inclusive et haute en paillettes ! Deux comédiennes Drag vous embarqueront dans des lectures farfelues, avec des histoires d’aujourd’hui, drôles et sensibles, pensées pour les plus jeunes, appréciées par toute la famille. Vous serez les bienvenu.e.s dans leur univers où respect, diversité, émancipation et fierté sont les maîtres mots !

en présence d’interprètes LSF/FR

samedi 20 juin, 11h

tout public dès 4 ans

sur inscription à partir du 20 mai

Qui sont les Paillettes ? Depuis 2014, les Paillettes rassemblent drag queens et artistes queer autour d’une idée simple : l’art peut transformer les regards et ouvrir les horizons.

Dans le cadre de la carte blanche à l’artiste Nikesco, et en écho au mois des Fiertés, la bibliothèque Saint-Éloi accueille une séance de contes LSF/FR pleine de paillettes !

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Éloi 23 rue du colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Éloi et trouvez le meilleur itinéraire

