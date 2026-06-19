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Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026 Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Escale · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle de l'Escale
Adresse
Rue de la Libération
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Denis-d’Oléron

Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Plongez en famille dans l’univers du vivant sauvage à travers des contes et partez à la découverte des animaux du littoral d’Oléron. Un moment poétique et immersif pour petits et grands, suivi d’une collation. Gratuit sur inscription dès 5 ans
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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48  culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English : Antoine’s Tales Heritage Days 2026

Take your family on a journey into the world of wildlife through storytelling and set out to discover the animals of the Oléron coastline. A poetic and immersive experience for young and old alike, followed by a snack. Free with registration—for ages 5 and up

L’événement Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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