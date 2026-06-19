Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026 Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Escale · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026
Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez en famille dans l’univers du vivant sauvage à travers des contes et partez à la découverte des animaux du littoral d’Oléron. Un moment poétique et immersif pour petits et grands, suivi d’une collation. Gratuit sur inscription dès 5 ans
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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
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English : Antoine’s Tales Heritage Days 2026
Take your family on a journey into the world of wildlife through storytelling and set out to discover the animals of the Oléron coastline. A poetic and immersive experience for young and old alike, followed by a snack. Free with registration—for ages 5 and up
L’événement Les contes d’Antoine Journées du Patrimoine 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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