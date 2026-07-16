Les Contes des Alpages . Patrick Mégale, Valberg, Péone

Informations pratiques

Les Contes des Alpages . Patrick Mégale Dimanche 19 juillet, 16h00 Valberg Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:15:00+02:00

L’histoire séculaire des montagnes du Mercantour* par les contes et chansons. Un spectacle de Contes théâtralisé. * (massif alpin du littoral méditerranéen)

Par Patrick Mégale

Valberg Office de Tourisme de Valberg Place Charles Ginésy, 06470, Valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 06 19 53 »}]

L’histoire séculaire des montagnes du Mercantour* par les contes et chansons. Un spectacle de Contes théâtralisé. * (massif alpin du littoral méditerranéen). Par Patrick Mégale