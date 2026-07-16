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Les Contes des Alpages . Patrick Mégale, Valberg, Péone

dimanche 19 juillet 2026 · Valberg · Péone

Les Contes des Alpages . Patrick Mégale, Valberg, Péone

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Valberg
Adresse
Office de Tourisme de Valberg Place Charles Ginésy, 06470, Valberg
Ville
06470 Péone
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre

Les Contes des Alpages . Patrick Mégale Dimanche 19 juillet, 16h00 Valberg Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:15:00+02:00

L’histoire séculaire des montagnes du Mercantour* par les contes et chansons. Un spectacle de Contes théâtralisé. * (massif alpin du littoral méditerranéen)

Par Patrick Mégale

Valberg Office de Tourisme de Valberg Place Charles Ginésy, 06470, Valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 49 06 19 53 »}]
L’histoire séculaire des montagnes du Mercantour* par les contes et chansons. Un spectacle de Contes théâtralisé. * (massif alpin du littoral méditerranéen). Par Patrick Mégale

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