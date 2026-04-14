LES CONTES DU POMMIER, Le Trianon, Noisy-le-Sec

LES CONTES DU POMMIER Mercredi 15 avril, 14h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:48:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:48:00+02:00

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères afin de combler l’absence de leur grand-mère.

Le film est une adaptation de trois contes écrits par Arnost Goldflam.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3087?showId=56345 »}]

Les contes du pommier – Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frèr… Le Trianon LES CONTES DU POMMIER