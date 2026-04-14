TOUT VA BIEN, Le Trianon, Noisy-le-Sec

TOUT VA BIEN Mercredi 15 avril, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:15:00+02:00 – 2026-04-15T21:51:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:15:00+02:00 – 2026-04-15T21:51:00+02:00

Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. « Tout va bien, promis » répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/2819?showId=56348 »}]

Tout va bien – Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils … Le Trianon TOUT VA BIEN