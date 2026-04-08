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Les conviviales de Méthamis Méthamis

Les conviviales de Méthamis Méthamis lundi 11 mai 2026.

Adresse : Devant le Méthamis Café

Ville : 84570 Méthamis

Département : Vaucluse

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Méthamis

Les conviviales de Méthamis

Devant le Méthamis Café Méthamis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 18:30:00
fin : 2026-09-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-11

A ce marché, qui porte bien son nom, vous pourrez trouver des produits locaux ainsi que vous restaurez tout en profitant d’une animation musicale.
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Devant le Méthamis Café Méthamis 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 81 02  mairie@methamis.fr

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English : Les conviviales de Méthamis Festive evening market

Festive evening markets where you can shop, eat and listen to music!

L’événement Les conviviales de Méthamis Méthamis a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud