Les conviviales de Méthamis Méthamis
Les conviviales de Méthamis Méthamis lundi 11 mai 2026.
Méthamis
Les conviviales de Méthamis
Devant le Méthamis Café Méthamis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-11 18:30:00
fin : 2026-09-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-11
A ce marché, qui porte bien son nom, vous pourrez trouver des produits locaux ainsi que vous restaurez tout en profitant d’une animation musicale.
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Devant le Méthamis Café Méthamis 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 81 02 mairie@methamis.fr
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English : Les conviviales de Méthamis Festive evening market
Festive evening markets where you can shop, eat and listen to music!
L’événement Les conviviales de Méthamis Méthamis a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud