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LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER Théâtre National de Bretagne Rennes 19 et 20 mai 2027 Ille-et-Vilaine

L’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.

Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.

Qui sait et comprend véritablement ce qui se joue dans les sous-sols des chambres mortuaires, clos aux regards extérieurs ? Notre corps retourne-t-il vraiment à la terre ? Est-ce écoresponsable de l’incinérer ou de l’embaumer ? Guidée par ces questions, l’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’est lancée dans une enquête au long cours, à la fois intime et de terrain, dont naît un spectacle audacieux.

Avec Les corps incorruptibles, elle construit à vue et avec malice une autofiction, sur une scène qui prend bientôt l’allure d’un atelier. Une performance documentée née d’une curiosité pour la thanatopraxie et d’un travail entamé il y a 15 ans lors d’un stage dans une entreprise de pompes funèbres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-19T19:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-20T21:20:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4252

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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