Les coulisses de la Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais, Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais, Dainville

Les coulisses de la Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais Dimanche 14 juin, 14h00, 15h30, 17h00 Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Sans réservation, dans la limite de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visites guidées « Les coulisses de la Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais »

Avec un bâtiment de plus de 3 000 mètres carrés, la Maison de l’archéologie à Dainville vous ouvre ses coulisses. Suivez le trajet d’un objet archéologique après la fouille, en visitant les différents espaces des archéologues départementaux : salle de lavage, salle d’étude, laboratoire de restauration, salle de conservation, etc. L’archéologie n’aura plus de secrets pour vous !

En parallèle, le centre de recherches archéologique d’Achicourt propose également des visites des espaces de travail des archéologues de l’Inrap. Plusieurs ateliers et animations sont proposés. https://openagenda.com/fr/jea-2026/events/visites-du-centre-de-recherches-archeologiques-inrap-dachicourt

Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais 9 Rue de Whitstable, 62000 Dainville, France Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321216931 https://archeologie.pasdecalais.fr [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jea-2026/events/visites-du-centre-de-recherches-archeologiques-inrap-dachicourt »}] Avec un bâtiment de plus de 3 000 m², la Maison de l’Archéologie dispose d’une salle accueillant une nouvelle exposition chaque année. Elle comprend également les espaces de travail des archéologues de la Direction de l’Archéologie du Département du Pas-de-Calais ainsi que le Centre de conservation et d’étude archéologiques du Pas-de-Calais.

La Direction de l’Archéologie, composée d’une équipe d’une trentaine d’archéologues aux compétences variées et complémentaires, réalise toutes les étapes de l’archéologie. De la fouille de terrain à l’exposition, l’étude des sites et des objets affine notre regard sur le passé du Pas-de-Calais. Un parking et un abri à vélo gratuits.

Visites guidées « Les coulisses de la Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais »

© CD62, Dircom, J. Pouille