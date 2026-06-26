Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes
Les coulisses du patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=visite-des-reserves
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