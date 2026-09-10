Informations pratiques

Les coulisses du Théâtre National de Bretagne TNB Rennes Mercredi 30 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Découvrez les coulisses du Théâtre National de Bretagne – visite en français

**Une visite guidée de l’envers du décors du Théâtre National de Bretagne – TNB, vous est proposée par notre partenaire.**

Accompagnés par un agent du Théâtre National de Bretagne, visitez les salles de spectacles et les coulisses, montez sur la scène du plus grand théâtre de Rennes, et parcourez la costumerie et l’atelier de fabrication de ce lieu emblématique de la culture rennaise. Découvrez son histoire, ses anecdotes et sa programmation.

**Infos pratiques :**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne **avant le lundi 28 septembre**

**> /!\ Visite en français !**

_Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs_ _**internationaux**_ _des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T19:30:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-coulisses-du-theatre-national-de-bretagne-1998529968936

TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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