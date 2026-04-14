Les crimes du jeudi, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Les crimes du jeudi Jeudi 16 avril, 18h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Résumé : Invité à un festival consacré au roman noir, Ernest Cunningham a pris place à bord d’un train avec cinq autres écrivains. À l’arrivée, on dénombre neuf morts. Entre-temps s’est tenue la plus folle des enquêtes. Car tous les auteurs de romans policiers savent parfaitement comment résoudre les affaires les plus difficiles. Comme ils connaissent tous les recettes du crime parfait.

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]

Lisez jusqu’au marque page et venez enquêter sur place pour démasquer le coupable.

@mediatheque