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Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac

Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Café de la Forge

Adresse : 1 rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Guillac

Les Cyclosympas balades à vélo

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:15:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Tous les vendredis, venez pédaler en groupe avec les Cyclosympas et ainsi (re)découvrir les paysages de notre belle région !
Les sorties se font en fonction de la météo, avec un départ à 14h15, derrière la médiathèque de Guillac. Au retour, un petit verre est proposé au café… car après l’effort, le réconfort !   .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Les Cyclosympas balades à vélo Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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