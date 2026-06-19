les Dames de Pique en concert église de Richerenches Richerenches
les Dames de Pique en concert église de Richerenches Richerenches dimanche 5 juillet 2026.
Richerenches
les Dames de Pique en concert
église de Richerenches église Saint Denis place de l’église Richerenches Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Dames de Pique , ensemble de 7 violoncellistes au féminin, vous propose des compositions musicales européennes et sud-américaines.
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église de Richerenches église Saint Denis place de l’église Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur famillebarbeault@gmail.com
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English :
%AB%A0Les Dames de Pique%A0%BB, an ensemble of seven female cellists, presents European and South American musical compositions.
L’événement les Dames de Pique en concert Richerenches a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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