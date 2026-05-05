Spectacle dans le cadre des Nuits de l’Enclave des Papes Richerenches
Spectacle dans le cadre des Nuits de l’Enclave des Papes Richerenches samedi 18 juillet 2026.
Richerenches
Spectacle dans le cadre des Nuits de l’Enclave des Papes
Place de l’Eglise Richerenches Vaucluse
Tarif : – – 6 EUR
Enfants moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Pièce de théâtre écrite par Jeanne BEZZIERS Chronique de l’Enclave et Chansons de Voiture
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Place de l’Eglise Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr
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English :
Play written by Jeanne BEZZIERS: Chronique de l’Enclave et Chansons de Voiture
L’événement Spectacle dans le cadre des Nuits de l’Enclave des Papes Richerenches a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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