Ban des Truffes à Richerenches Le village Richerenches
Ban des Truffes à Richerenches Le village Richerenches samedi 5 décembre 2026.
Richerenches
Ban des Truffes à Richerenches
Le village Avenue de la Rabasse Richerenches Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Le Ban des truffes c’est l’ouverture officielle du marché aux truffes pour les particuliers. Venez découvrir ce marché aux truffes dont la réputation n’est plus à faire. Défilé de la confrérie, démonstration de cavage avec chiens truffiers…
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Le village Avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr
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English : Truffle ban at Richerenches
Le Ban des truffes is the official opening of the truffle market for private customers. Come and discover this renowned truffle market. Parade of the brotherhood, truffle-digging demonstration with truffle dogs…
L’événement Ban des Truffes à Richerenches Richerenches a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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