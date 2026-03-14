Marché aux truffes et produits du terroir Avenue de la Rabasse pour les particuliers Richerenches

Richerenches

Marché aux truffes et produits du terroir

Avenue de la Rabasse pour les particuliers Avenue de la Rabasse et Cours Mistral Richerenches Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché aux truffes, Tuber melanosporum.

Tous les samedis matin de décembre à mi-mars, venez acheter ce fameux diamant noir . Sur place également produits dérivés de la truffes et produits du terroir (miel fromage, plants truffiers, …).

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Avenue de la Rabasse pour les particuliers Avenue de la Rabasse et Cours Mistral Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

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English : Truffle market and local produce

Truffle market, Tuber melanosporum.

Every Saturday morning from December to mid-March, come and buy this famous black diamond. Also available are truffle-based products and local specialities (honey, cheese, truffle plants, etc.).

L’événement Marché aux truffes et produits du terroir Richerenches a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes