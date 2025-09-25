Marché Complice à la truffe blanche Restaurant l’Escapade Richerenches

Marché Complice à la truffe blanche

Né en 2024, en collaboration avec le Collège Culinaire de France, le Marché Complice autour de la truffe d’été, dite blanche , s’installe dans un lieu d’exception, la terrasse ensoleillée de L’Escapade, orchestré par le talentueux chef Nicolas Pailhès.

Restaurant l'Escapade 247 avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 28 01 46

English :

Born in 2024, in collaboration with the Collège Culinaire de France, the Marché Complice around the summer truffle, known as ?blanche? , takes place in an exceptional location, the sunny terrace of L?Escapade, orchestrated by the talented chef Nicolas Pailhès.

