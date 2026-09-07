Les débuts de la photographie, La Ruche, Bron

Informations pratiques

Les débuts de la photographie 2 – 27 novembre La Ruche Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T09:00:00+01:00 – 2026-11-02T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T09:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00

Une sélection d’ouvrages de la BU pour découvrir la naissance d’une technique et d’un art

Table de présentation constituée à partir des collections de Photographie de la bibliothèque universitaire de Bron, illustrant les origines et la naissance de la photographie, et son développement jusqu’à la démocratisation de l’usage des appareils photo au tournant du XXè siècle.

Cette animation vous est proposée dans le cadre de la programmation « L’Ici et ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète.

La Ruche 5 Av. Pierre Mendès France, 69500 Bron Bron 69500 Le Terraillon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}]

Une sélection d’ouvrages de la bibliothèque universitaire pour découvrir la naissance d’une technique et d’un art

© National Gallery of Art