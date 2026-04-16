Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Histoire des marins

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Yohan vous donne rendez-vous pour un jeu de piste qui sent bon le sel et l’histoire ! Glissez-vous dans la peau des pêcheurs d’autrefois pour craquer les codes du littoral. C’est le plan parfait pour prendre un bon bol d’air en famille tout en découvrant les pépites cachées de Monta.

Prêts à relever le défi ?

Sortez vous boussoles ( ou votre instinct ) et venez tester votre flair marin !

Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .

Le 12 05 de 18 à 20 h. .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Histoire des marins

L’événement Les découvertes de Monta Histoire des marins Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet