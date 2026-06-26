Salon des minéraux artisanat et vide grenier Vendays-Montalivet jeudi 20 août 2026.

Vendays-Montalivet

Salon des minéraux artisanat et vide grenier

2 Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’Office de Tourisme de Vendays Montalivet vous informe !

Le Salon des Minéraux, Artisanat et Vide-Greniers

C’est un rassemblement convivial qui combine trois événements en un seul lieu

Le Salon des Minéraux Une exposition de pierres, cristaux, gemmes et fossiles pour les curieux.

L’Artisanat Un marché de créateurs locaux qui proposent des objets faits main (bijoux, déco, mode) et des produits du terroir.

Le Vide-Greniers Une brocante classique où des particuliers revendent des objets d’occasion (vêtements, livres, jouets, bibelots).

En clair c’est l’endroit parfait pour se promener, chiner des bonnes affaires et découvrir des objets uniques ! .

2 Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 96 25

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English : Salon des minéraux artisanat et vide grenier

L’événement Salon des minéraux artisanat et vide grenier Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vendays-Montalivet