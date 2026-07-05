Informations pratiques

Vendays-Montalivet

5ème Marathon de Bridge

3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-02 08:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Tournoi de Bridge Faites chauffer les cartes !

Avis aux stratèges, aux amateurs de belles enchères et aux passionnés de jeu de cartes !

Rejoignez-nous pour un tournoi de bridge placé sous le signe de la convivialité, du défi et de la bonne humeur. Que vous soyez un as des contrats ou un champion du contre audacieux, venez tester votre talent dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Maison des jeunes à Montalivet.

Organisé par l’association Montalivet Bridge Club.

Sur inscription .

3 Rue André Goulée Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 55 91

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English : 5ème Marathon de Bridge

L’événement 5ème Marathon de Bridge Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vendays-Montalivet