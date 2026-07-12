UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet

mercredi 29 juillet 2026 · Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
62 Avenue de l'Océan
Ville
33930 Vendays-Montalivet
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Suivez Laurent pour une parenthèse bucolique à la rencontre de nos essences locales et exotiques. Un circuit charmant pour explorer la richesse de nos zones humides et
comprendre les secrets du cycle du carbone. Entre anecdotes insolites sur la faune et pépites botaniques, il vous embarque pour une immersion captivante !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 29/07 de 10 h à 12 h   .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12  officetourisme@vendays-montalivet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine

L’événement Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet

À voir aussi à Vendays-Montalivet (Gironde)