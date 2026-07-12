Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet
mercredi 29 juillet 2026 · Vendays-Montalivet
Informations pratiques
Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Suivez Laurent pour une parenthèse bucolique à la rencontre de nos essences locales et exotiques. Un circuit charmant pour explorer la richesse de nos zones humides et
comprendre les secrets du cycle du carbone. Entre anecdotes insolites sur la faune et pépites botaniques, il vous embarque pour une immersion captivante !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 29/07 de 10 h à 12 h .
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine
L’événement Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet
À voir aussi à Vendays-Montalivet (Gironde)
- Montali’VTT Vendays-Montalivet 12 juillet 2026
- Les découvertes de Monta Plantes sauvages et comestibles ( montalivet ) Vendays-Montalivet 15 juillet 2026
- Grand Tournoi de Bridge Vendays-Montalivet 15 juillet 2026
- COUPS DE COEUR Vendays-Montalivet 16 juillet 2026
- VIDE GRENIER AGVM Vendays-Montalivet 18 juillet 2026