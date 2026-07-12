Informations pratiques

Vendays-Montalivet

Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Suivez Laurent pour une parenthèse bucolique à la rencontre de nos essences locales et exotiques. Un circuit charmant pour explorer la richesse de nos zones humides et

comprendre les secrets du cycle du carbone. Entre anecdotes insolites sur la faune et pépites botaniques, il vous embarque pour une immersion captivante !

Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .

Le 29/07 de 10 h à 12 h .

62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr

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English : Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine

L’événement Les découvertes de Monta Les secrets de la forêt médocaine Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet