VIDE GRENIER AGVM Vendays-Montalivet
VIDE GRENIER AGVM Vendays-Montalivet samedi 18 juillet 2026.
Vendays-Montalivet
VIDE GRENIER AGVM
Luscla Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’Office de Tourisme vous informe !
Grand Vide-Greniers de la Station à Vendays-Montalivet !
Avis aux amateurs de bonnes affaires, aux chineurs passionnés et aux adeptes de la seconde main ! Venez participer à notre grand vide-greniers, le rendez-vous incontournable pour dénicher des trésors cachés et passer un moment chaleureux en famille ou entre amis.
C’est l’occasion parfaite de flâner sous le soleil, de vider vos placards ou de trouver la perle rare à petit prix. Vêtements vintage, jouets pour enfants, livres, vaisselle, bibelots, articles de sport ou de plage… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! Dans une ambiance de vacances décontractée, venez donner une seconde vie à des milliers d’objets.
Sur inscription par mail 33930AGVM@gmail.com .
Luscla Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 60 06
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English : VIDE GRENIER AGVM
L’événement VIDE GRENIER AGVM Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vendays-Montalivet
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