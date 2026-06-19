Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet
Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet samedi 18 juillet 2026.
Vendays-Montalivet
Vide Greniers AGVM
Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Avant Garde Vendays-Montalivet.
Renseignements 06 46 66 60 06
Stade Stéphane Duolé, Montalivet
sur inscription 33930AGVM@gmail.com .
Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 60 06
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English : Vide Greniers AGVM
L’événement Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vendays-Montalivet
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