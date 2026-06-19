Vendays-Montalivet

Vide Greniers AGVM

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 06:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’Avant Garde Vendays-Montalivet.

Renseignements 06 46 66 60 06

Stade Stéphane Duolé, Montalivet

sur inscription 33930AGVM@gmail.com .

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 60 06

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English : Vide Greniers AGVM

L’événement Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vendays-Montalivet