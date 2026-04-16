Les découvertes de Monta les secrets de Montalivet les bains Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta les secrets de Montalivet les bains Vendays-Montalivet samedi 5 septembre 2026.
Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta les secrets de Montalivet les bains
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:45:00
fin : 2026-09-05 18:15:00
Date(s) :
2026-09-05
Remontez le temps avec Annie ! Accompagnez notre guide la plus théâtrale, pour une balade pas comme les autres. Entre costumes d’antan et récits méconnus, elle vous révèle les secrets des figures oubliées de notre histoire.
C’est un voyage ludique où le vrai flirte avec l’imaginaire, parfait pour s’instruire sans
s’ennuyer.
Une parenthèse enchantée à vivre en famille pour découvrir l’envers du décor
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 05/09 de 16 h 45 à 18 h 15 .
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr
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L’événement Les découvertes de Monta les secrets de Montalivet les bains Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet
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