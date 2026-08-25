Informations pratiques

Le Havre

Les Défis du bassin nagez en plein cœur du Havre

Bassin du commerce Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre 2026, le bassin du Commerce accueille une nouvelle compétition de natation en eau libre. Du parcours accessible de 500 mètres au défi sportif de 5 kilomètres, plusieurs épreuves permettront aux nageurs de tous niveaux de se jeter à l’eau.

Nager en eau de mer au cœur de la ville c’est l’expérience proposée par Les Défis du bassin, samedi 26 septembre au Havre. Organisé par la Ville du Havre, en collaboration avec le Club Nautique Havrais, le HAC Natation Seine Métropole et l’Association Sportive des Cheminots Le Havre Natation, l’événement s’adresse aussi bien aux nageurs souhaitant découvrir la compétition qu’aux sportifs aguerris.

Quatre distances sont proposées

le défi du 5 000 mètres, à partir de 14 ans

le défi du 3 000 mètres, à partir de 12 ans

le défi du 1 000 mètres, à partir de 10 ans, avec ou sans palmes

le 500 mètres en Forme, avec ou sans palmes, pour participer à une épreuve accessible sans objectif de classement

Les participants peuvent nager avec ou sans combinaison. Les départs des parcours de 5 000 et 3 000 mètres seront donnés à 14 h. Le 1 000 mètres débutera à 16 h 30, puis le 500 mètres à 17 h.

Les inscriptions, payantes, sont ouvertes en ligne jusqu’au 24 septembre 2026 à 23 h 55, dans la limite des places disponibles. L’événement est également accessible au public souhaitant assister aux différentes courses depuis les abords du bassin du Commerce. .

Bassin du commerce Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Défis du bassin nagez en plein cœur du Havre

L’événement Les Défis du bassin nagez en plein cœur du Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie