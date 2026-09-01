Informations pratiques

Dieulouard

Les Délices et Trésors de Scarpone

Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marché artisanal et gourmand de Dieulouard produits du terroir, créations artisanales, saveurs locales et savoir-faire vous attendent pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage !

Profitez également de visites guidées des sites historiques de la ville, d’animations, de jeux en bois pour petits et grands, de projections de films historiques …Tout public

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Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 57 18

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English :

Dieulouard craft and gourmet market: local produce, handcrafted creations, local flavours and know-how await you for a day of conviviality and sharing!

Enjoy guided tours of the town’s historic sites, entertainment, wooden games for young and old, historical film screenings…

L’événement Les Délices et Trésors de Scarpone Dieulouard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON