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Les deux âmes, Centre Culturel Fernand Léger, Avion

Les deux âmes, Centre Culturel Fernand Léger, Avion

Les deux âmes, Centre Culturel Fernand Léger, Avion mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel Fernand Léger

Adresse : Rue Courbet 62210 AVION

Ville : 62210 Avion

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Les deux âmes Mercredi 20 mai, 15h00 Centre Culturel Fernand Léger Pas-de-Calais

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Soul quitte la vieille baraque en bois qui l’a vu naître et part pour un voyage initiatique,
Un voyage pieds nus et sans bagage,
Un voyage danss les profondeurs du bayou,
Un voyage au pays du Moonshine,
Un voyage de l’autre coté du fleuve, entre la vie et la mort.

En revisitant ce conte merveilleux de la tradition orale afro-américaine (Jack plus fort que le diable*), François Griffault nous plonge dans un voyage initiatique au cœur du bayou, de la moiteur et des moustiques.

Centre Culturel Fernand Léger Rue Courbet 62210 AVION Avion 62210 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conte blues pour conteur orchestre – Tout public à partir de 7 ans conte Blues

Romain Thomas

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