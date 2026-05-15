Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Place d’Abstatt Dinan
Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Place d’Abstatt Dinan dimanche 19 juillet 2026.
Dinan
Les dimanches à Dinan Le Carré des simples
Place d’Abstatt Départ Place d’Abstatt Léhon Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Spectacle Le Carré des simples
Compagnie Obaluae (chorégraphie Susy Schettau)
Pièce chorégraphique et botanique pour les jardins .
Place d’Abstatt Départ Place d’Abstatt Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65
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English :
L’événement Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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