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Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Place d’Abstatt Dinan

Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Place d’Abstatt Dinan dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Place d'Abstatt

Adresse : Départ Place d’Abstatt Léhon

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Dinan

Les dimanches à Dinan Le Carré des simples

Place d’Abstatt Départ Place d’Abstatt Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Spectacle Le Carré des simples
Compagnie Obaluae (chorégraphie Susy Schettau)

Pièce chorégraphique et botanique pour les jardins   .

Place d’Abstatt Départ Place d’Abstatt Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65 

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English :

L’événement Les dimanches à Dinan Le Carré des simples Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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