Dinan

Concert Cordes à part trio

Abbatiale Saint-Magloire Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Cordes à part Trio

2 altos, 1 guitare

Piazzolla

Albéniz

Dowland

De Falla

Fauré

Musique trad… .

Abbatiale Saint-Magloire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Cordes à part trio Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme