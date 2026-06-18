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Concert Cordes à part trio Dinan

Concert Cordes à part trio Dinan dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Abbatiale Saint-Magloire

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Dinan

Concert Cordes à part trio

Abbatiale Saint-Magloire Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Cordes à part Trio
2 altos, 1 guitare

Piazzolla
Albéniz
Dowland
De Falla
Fauré
Musique trad…   .

Abbatiale Saint-Magloire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert Cordes à part trio Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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