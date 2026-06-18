Concert Cordes à part trio Dinan
Concert Cordes à part trio Dinan dimanche 5 juillet 2026.
Dinan
Concert Cordes à part trio
Abbatiale Saint-Magloire Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Cordes à part Trio
2 altos, 1 guitare
Piazzolla
Albéniz
Dowland
De Falla
Fauré
Musique trad… .
Abbatiale Saint-Magloire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Cordes à part trio Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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