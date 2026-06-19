Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Jardin du Tertre Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-23 16:16:00

fin : 2026-08-23 17:16:00

Date(s) :

2026-08-23

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

8ème rdv au jardin du Tertre pour le spectacle de théâtre musical Sur Le Fil Du Monde Cie Théâtre en Herbe.

Rdv à 16h16 au jardin du Tertre.

Sur Le Fil Du Monde Cie Théâtre en Herbe.

Suivez la petite roulotte et partez en voyage… Venez découvrir les couleurs, les coutumes et les sonorités des pays visités. Sur Le Fil Du Monde, c’est une rencontre et un partage avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à l’écologie, à la protection des animaux, mais aussi une évocation de la guerre, de la folie des hommes. .

Jardin du Tertre Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

The 8th event will take place at the Jardin du Tertre, featuring the musical theater performance *Sur Le Fil Du Monde* by Cie Théâtre en Herbe.

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE