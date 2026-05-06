Les dimanches de Cité Seniors | René Davet raconte Prévert et les autres…, Cité Seniors, Genève

Les dimanches de Cité Seniors | René Davet raconte Prévert et les autres… Dimanche 10 mai, 14h30 Cité Seniors

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Précédé par un cours de gymnastique gratuite pour seniors, de 11h30 à 12h30.

Accompagné de Michèle Lubicz au duduk, instrument ancestral au souffle envoûtant, René Davet nous entraîne dans un voyage hors du temps, mêlant passion, style et éloquence.

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que!

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/

Comédien, musicien, chanteur, auteur et interprète, il nous plonge dans son univers de textes, chansons, humour et émotions, où les mots prennent rythme, mélodie et pantomime

René Davet