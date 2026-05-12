Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO Abbaye de Léoncel Léoncel
Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO Abbaye de Léoncel Léoncel dimanche 12 juillet 2026.
Léoncel
Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO
Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Existe-t-il des liens entre la musique baroque, contemporaine et traditionnelle ? Si oui, comment deux musiciens peuvent-ils transcender ces styles pour créer un concert singulier ?
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Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes audrey.sproule@gmail.com
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English :
Are there links between Baroque, contemporary and traditional music? If so, how can two musicians transcend these styles to create a singular concert?
L’événement Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO Léoncel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme