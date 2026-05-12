Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO Abbaye de Léoncel Léoncel

Léoncel

Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO

Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Existe-t-il des liens entre la musique baroque, contemporaine et traditionnelle ? Si oui, comment deux musiciens peuvent-ils transcender ces styles pour créer un concert singulier ?

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Abbaye de Léoncel Abbatiale Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes audrey.sproule@gmail.com

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English :

Are there links between Baroque, contemporary and traditional music? If so, how can two musicians transcend these styles to create a singular concert?

L’événement Les Dimanches en musique 2026 présentent Audrey SPROULE (violon) et Raphaël MORALY (violoncelle) en duo dans leur programme TRADILDEE, TRADILDOO Léoncel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme