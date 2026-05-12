Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC Abbaye de Leoncel Léoncel

Léoncel

Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC

Abbaye de Leoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Marianne Aya Omac, c’est avant tout une voix unique, puissante, chaleureuse, qui vous emporte comme la houle d’humour.

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Abbaye de Leoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes julessonicprods@hotmail.com

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English :

Marianne Aya Omac is above all a unique voice, powerful and warm, that sweeps you along like a swell of humor.

L’événement Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC Léoncel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme