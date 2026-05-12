Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC Abbaye de Leoncel Léoncel
Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC Abbaye de Leoncel Léoncel dimanche 5 juillet 2026.
Léoncel
Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC
Abbaye de Leoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Marianne Aya Omac, c’est avant tout une voix unique, puissante, chaleureuse, qui vous emporte comme la houle d’humour.
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Abbaye de Leoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes julessonicprods@hotmail.com
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English :
Marianne Aya Omac is above all a unique voice, powerful and warm, that sweeps you along like a swell of humor.
L’événement Les Dimanches en musique 2026 présentent Marianne AYA OMAC Léoncel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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