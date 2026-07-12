Informations pratiques

Léoncel

les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA

Abbaye de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Agnès Moulin Harpe celtique, Flûtes irlandaises (Whistles).

Mireille Bonnard-Perlin Nyckelharpa, Percussions, Guitare.

Yunus Ornek Oud, Santur iranien, Guitare, Laud, Yayli tanbur, Dotar.

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Abbaye de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes khella.contact@gmail.com

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English :

Agne?s Moulin: Celtic harp, Irish flutes (Whistles).

Mireille Bonnard-Perlin: Nyckelharpa, Percussion, Guitar.

Yunus Ornek: Oud, Iranian Santur, Guitar, Laud, Yayli tanbur, Dotar.

L’événement les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA Léoncel a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme