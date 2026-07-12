les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA Léoncel
dimanche 16 août 2026 · Léoncel
Informations pratiques
Léoncel
les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA
Abbaye de Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Agnès Moulin Harpe celtique, Flûtes irlandaises (Whistles).
Mireille Bonnard-Perlin Nyckelharpa, Percussions, Guitare.
Yunus Ornek Oud, Santur iranien, Guitare, Laud, Yayli tanbur, Dotar.
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Abbaye de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes khella.contact@gmail.com
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English :
Agne?s Moulin: Celtic harp, Irish flutes (Whistles).
Mireille Bonnard-Perlin: Nyckelharpa, Percussion, Guitar.
Yunus Ornek: Oud, Iranian Santur, Guitar, Laud, Yayli tanbur, Dotar.
L’événement les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA Léoncel a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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