Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Abbaye de Léoncel Léoncel

Informations pratiques

Léoncel

Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme

Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

En écho au 400ème anniversaire de la Marquise de Sévigné, célébré dans toute la Drôme en 2026, l’Orchestre de Chambre de la Drôme propose un programme en trio.

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Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orchestredechambredeladrome@gmail.com

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English :

To mark the 400th anniversary of the Marquise de Sévigné, which will be celebrated throughout the Drôme region in 2026, the Drôme Chamber Orchestra presents a trio program.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Léoncel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme