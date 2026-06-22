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AGENDA · Léoncel

Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Abbaye de Léoncel Léoncel

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Léoncel · Léoncel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Abbaye de Léoncel
Adresse
Abbatiale de Léoncel
Ville
26190 Léoncel
Département
Drôme
Tarif

Léoncel

Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme

Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

En écho au 400ème anniversaire de la Marquise de Sévigné, célébré dans toute la Drôme en 2026, l’Orchestre de Chambre de la Drôme propose un programme en trio.
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Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   orchestredechambredeladrome@gmail.com

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English :

To mark the 400th anniversary of the Marquise de Sévigné, which will be celebrated throughout the Drôme region in 2026, the Drôme Chamber Orchestra presents a trio program.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Léoncel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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