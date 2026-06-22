Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Abbaye de Léoncel Léoncel
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Léoncel · Léoncel
Informations pratiques
Léoncel
Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme
Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
En écho au 400ème anniversaire de la Marquise de Sévigné, célébré dans toute la Drôme en 2026, l’Orchestre de Chambre de la Drôme propose un programme en trio.
.
Abbaye de Léoncel Abbatiale de Léoncel Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orchestredechambredeladrome@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the 400th anniversary of the Marquise de Sévigné, which will be celebrated throughout the Drôme region in 2026, the Drôme Chamber Orchestra presents a trio program.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Léoncel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Léoncel (Drôme)
- Concert Mittleeuropa Léoncel 26 juillet 2026
- les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA Léoncel 16 août 2026
- Visites guidées de l’abbaye de LÉONCEL, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Concert de l’orchestre de chambre de la Drôme pour les JEP, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Concerts choeurs appoggiature et les artichauts, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 20 septembre 2026