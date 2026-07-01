Concert Mittleeuropa Léoncel
dimanche 26 juillet 2026 · Léoncel
Informations pratiques
Léoncel
Concert Mittleeuropa
Abbaye Léoncel Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
.
Abbaye Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: “A More Beautiful Europe”
L’événement Concert Mittleeuropa Léoncel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Léoncel (Drôme)
- les Dimanches en musique à Léoncel proposent KHELLA Léoncel 16 août 2026
- Visites guidées de l’abbaye de LÉONCEL, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Concert de l’orchestre de chambre de la Drôme pour les JEP, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Orchestre de chambre de la Drôme Abbaye de Léoncel Léoncel 19 septembre 2026
- Concerts choeurs appoggiature et les artichauts, Église abbatiale Sainte-Marie (ancienne), Léoncel 20 septembre 2026