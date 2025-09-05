Les doigts d’une main ne sont pas semblables, ainsi en est-il des enfants d’une même famille 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Les doigts d’une main ne sont pas semblables, ainsi en est-il des enfants d’une même famille

Conte de la Méditerranée issu de la tradition oraleEnfants

Conte de la Méditerranée issu de la tradition orale

Une jeune fille, de par la hardiesse de sa jeunesse, défie son oncle, entraîne son cousin de par le monde et bouscule l’ordre établi. En revêtant le manteau de cavalier noble, elle refuse de se charger d’attributs féminins préconçus et réussit à retourner à son avantage les situations les plus périlleuses. Cette figure féminine héroïque réécrit les fondements des relations humaines, et offre réflexion et changement.



Le spectacle emprunte à la forme la plus ancienne de théâtre traditionnel la Halqa, théâtre en rond, est une pratique du conte donnée dans un cercle, sur la place du village. C’est ce terreau fertile de codes et de singularités, ainsi que celui des histoires racontées en privé, que nous avons cherché à conjuguer. .

English :

Tales from the Mediterranean oral tradition

German :

Erzählung aus dem Mittelmeerraum aus mündlicher Überlieferung

Italiano :

Un racconto mediterraneo di tradizione orale

Espanol :

Un cuento mediterráneo de tradición oral

